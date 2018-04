TAM tem interesse em rotas internacionais da Varig O presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, afirmou nesta quarta-feira, 4, que a companhia tem interesse nas rotas internacionais da Varig que não estão sendo operadas atualmente. O prazo para encerrar a concessão destas rotas vai até meados de junho. Segundo o executivo, o maior interesse recai sobre as linhas para a Europa, com destaque para Paris e Londres. Além desses dois destinos, a empresa também visa a segunda freqüência da Varig para Frankfurt. No caso da América Latina, o interesse está focado no México. Segundo avaliação de Bologna, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não deverá atender ao pedido de prorrogação nos prazos solicitado pela Gol, nova proprietária da Varig. O executivo explica que a mudança no prazo não é permitida pelas regras vigentes e que se o órgão quiser alterar a legislação deverá fazer uma audiência pública. "Espero que as rotas internacionais da Varig sejam licitadas já em junho. Espero que as regras do jogo sejam mantidas, sejam democráticas e isonômicas", afirmou. Em reunião realizada na manhã desta quarta com analistas da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec-SP) para comentar o resultado de 2006, Bologna disse que considera positiva a compra da Varig pela Gol, uma vez que deverá racionalizar as políticas tarifárias no mercado doméstico.