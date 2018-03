TAM tem prejuízo de R$ 87,6 milhões no 1º trimestre A TAM registrou prejuízo de R$ 87,675 milhões no primeiro trimestre deste ano, informou a empresa na noite desta sexta-feira. A segunda maior companhia aérea nacional, com cerca de 30% do mercado doméstico, atribui o resultado ao elevado patamar do dólar no período, além do reajuste de 49% no preço do querosene de aviação até março deste ano. Segundo a TAM, o "cenário adverso fez com que os gastos com combustíveis de janeiro a março de 2003 fossem R$ 116,4 milhões superiores aos mesmos meses do ano passado e os custos com arrendamento (leasing de aeronaves) e manutenção - atrelados ao dólar - aumentassem R$ 110,4 milhões comparando igual período de 2003 e 2002". A TAM disse que o recente recuo do dólar "na segunda quinzena de março não foi suficiente para impactar as contas da companhia". A receita da companhia ficou em R$ 820,5 milhões no primeiro trimestre, praticamente a mesma do primeiro trimestre de 2002 (R$ 836 milhões). O patrimônio líquido mantém-se positivo em R$ 112,7 milhões.