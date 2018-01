TAM terá mais 10 vôos extras no sábado e no domingo A TAM informou nesta quinta-feira que terá mais dez vôos extras no sábado e no domingo, ligando o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com as cidades de Brasília, Porto Alegre e Curitiba. Serão seis vôos a mais no sábado e quatro no domingo - dia em que haverá também conexão extra entre Brasília e Manaus. Na última quarta-feira, a TAM anunciou que terá 14 vôos de reforço em Congonhas hoje e amanhã. Serão, portanto, 24 freqüências a mais entre hoje e domingo para atender ao aumento da demanda registrado com a crise da Varig. No mesmo dia, a companhia divulgou nova nota reiterando que aceitará passageiros de vôos cancelados pela Varig, à medida que houver lugares e horários disponíveis nos seus aviões. Notícias veiculadas no mesmo dia por órgãos de imprensa comentavam a dificuldade de passageiros de obter a transferência.