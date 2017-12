TAM terá novas rotas e aviões No próximo ano, a TAM receberá 14 novos aviões Airbus e conquistará novas rotas, como Madri (Espanha) e Frankfurt (Alemanha), elevando a frota para 31 Airbus e 50 Fokkers 100. Segundo o comandante Rolim Adolfo Amaro, a partir de março, a empresa irá operar cinco freqüências diárias para Buenos Aires, na Argentina. Por conta disso, a TAM espera fechar o ano com um faturamento de R$ 1,1 bilhão, cerca de 30% acima do registrado em 1999.