TAM terá vôo ligando Confins a Buenos Aires A TAM anunciou nesta sexta-feira que inicia em 18 de outubro um vôo diário entre o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande Belo Horizonte, e o de Ezeiza, em Buenos Aires, na Argentina. Segundo a empresa este será o primeiro vôo internacional da TAM partindo de Minas Gerais. Em agosto, a TAM transportou 46,5% do total de passageiros embarcados a partir dos aeroportos de Confins e Pampulha. O vôo partirá de Confins às 12h, fará uma escala no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, e pousará em Ezeiza às 16h45. No retorno, o vôo decolará de Ezeiza às 13h15, fará escala no Galeão e pousará em Confins às 18h. As passagens já podem ser adquiridas e custam a partir de US$ 403,00 (ida e volta). Atualmente, a TAM tem seis ligações diárias para Ezeiza, atendendo diretamente as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Florianópolis e Porto Alegre. São 42 opções de vôos semanais para o mercado argentino, número que subirá para 49 no próximo dia 18, com a nova ligação a partir de Confins. Além dessas, a empresa também oferece mais uma freqüência diária entre Galeão e Ezeiza, via TAM Mercosul.