TAM vai retirar os Fokker-100 da frota até 2008 O diretor financeiro e de relações com investidores da TAM, Líbano Miranda Barroso, informou nesta quarta-feira que a incorporação de novos aviões à frota da empresa deverá contribuir para acelerar a retirada dos modelos Fokker 100. A previsão é de fechar 2007 com seis aeronaves desse modelo na frota e que até meados de 2008 mais nenhum a integre. A previsão anterior da companhia era manter esse modelo até 2009. De acordo com o presidente da companhia aérea, Marco Antonio Bologna, o plano de frota é um dos pilares de crescimento da empresa nos próximos anos. "Estamos focados na redução dos custos a fim de reduzir o ´gap´ (a lacuna) entre a empresa e o concorrente de menor custo", afirmou em teleconferência com analistas. Segundo Líbano, a previsão da TAM é de fechar 2006 com uma redução de custos de 2,5% já em 2006. O executivo explica que atualmente 50% das despesas estão atreladas a moedas estrangeiras, incluindo o combustível. O aumento do número de horas voadas é uma das formas encontradas pela empresa para reduzir suas despesas. A previsão é fechar o ano com 12,5 horas por aeronave.