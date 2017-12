TAM: vôo São Paulo-Buenos Aires em março Em março, a TAM vai inaugurar seu primeiro vôo direto entre São Paulo e Buenos Aires. A aposta no mercado argentino será anunciada pelo presidente do grupo, Rolim Amaro, no próximo dia 13 em Buenos Aires. Serão quatro vôos diárias na nova rota, algumas partindo do Rio de Janeiro, das quais uma com o Airbus 330 e as outras três com o Airbus 320. Nem mesmo os altos preços na Argentina, assustaram a direção da TAM. Para ele, a integração cada vez maior entre os países do Mercosul permitirá o crescimento do tráfego de passageiros no bloco regional. Atualmente, a TAM vôa para Buenos Aires via Assunção. Para o início de suas operações diretas entre o Brasil e a Argentina, a companhia está incorporando a sua folha de pagamento no país pelo menos mais 50 pessoas, com as quais somará 90 funcionários.