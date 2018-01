Tamanho do papel higiênico ainda será decidido O secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Paulo de Tarso Ribeiro, afirmou que as empresas Melhoramentos, Klabin Kimberly S.A. e Santer, fabricantes de papel higiênico, deverão decidir, até segunda-feira, se voltam a vender os rolos do papel com 40 metros. A decisão deverá ser anunciada em nova reunião no Ministério por exigência do governo e de órgãos de defesa do consumidor, depois que os fabricantes reduziram o tamanho dos rolos para 30 metros, mantendo, porém, o preço antigo. Paulo de Tarso disse que o governo não vai se preocupar com um eventual aumento do preço do produtos com a volta à metragem original. "Não há controle de preços no Brasil", argumentou. "Isso é um problema de competição do mercado". Segundo o secretário, "o consumidor é que tem de ter o direito de escolha". Por seu turno, o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Cláudio Considera, que participou da reunião de hoje com os fabricantes no Ministério da Justiça, informou que a secretaria abriu averiguação para investigar a suposta prática de cartel pelo setor, tendo em vista que todos os fabricantes reduziram o tamanho do rolo no mesmo período. Desde já, no entanto, ele adiantou que a investigação vai demorar. "Não adianta achar que faremos isso em 24 horas, porque esse processo é muito demorado", disse Considera.