Tanque de navio da Petrobras explode no ES Uma explosão no tanque central número quatro do navio Candiota, da frota da Transpetro - subsidiária da Petrobras -, deformou parcialmente o convés e alarmou técnicos da empresa, nesta manhã. A causa do problema foi a elevação da pressão no tanque. A embarcação chegou a adernar levemente, mas não houve vítimas, nem vazamento de óleo para o mar. O navio estava fundeado no litoral norte do Espírito Santo, perto do Terminal de Regência, e deveria receber e levar 11 mil metros cúbicos de petróleo para o Terminal de São Sebastião, em São Paulo. A operação foi suspensa por causa do incidente. De acordo com a assessoria de imprensa da Transpetro, 30 funcionários da empresa participaram de vistoria à embarcação, que carrega 4 mil metros cúbicos de óleo cru em um de seus tanques. Os técnicos vão apurar as causas do problema e fazer um levantamento das avarias e das condições de navegabilidade do Candiota, para determinar se existe a necessidade de ser rebocado. A embarcação foi construída em 1990 e tem capacidade para 18 mil toneladas.