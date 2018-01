TAP-Air Portugal alerta para lucro abaixo do esperado Talvez a TAP-Air Portugal não consigua alcançar sua meta de um lucro em 2003 de 32 milhões de euros (US$ 34,5 milhões) definida em um plano de recuperação acordado com a União Européia, segundo informações do jornal Diário Econômico. Embora a companhia aérea portuguesa estime registrar lucro este ano, os 30 milhões de euros (US$ 32,4 milhões) em corte de custos planejado pela empresa pode não ser suficiente para atingir essa meta, afirma o jornal. "Acho que será difícil manter a meta de atingir lucro de 32 milhões de euros, mas sem dúvida nenhuma vamos apresentar resultados positivos, o que é fundamental para a vida da empresa", explica Fernando Pinto, executivo da empresa. "Ttínhamos a expectativa de que o segundo semestre (de 2002) fosse um pouco melhor, o que não se verificou, mas temos a esperança de chegar perto dos resultados previstos", acrescenta Fernando Pinto.