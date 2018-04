TAP-Air Portugal cresce 46% no Brasil A TAP-Air Portugal, companhia aérea de Portugal, registrou um crescimento de 46% no tráfego de passageiros nos primeiros dois meses do ano no Brasil principalmente na região nordeste, segundo informações do jornal Diário Econômico (www.de.iol.pt). A companhia aérea está planejando aumentar o número de vôos que oferece à região de 9 para 15, disse o jornal. Tendo registrado um acréscimo do tráfego com o Brasil da ordem de 41% em 2001 para cerca de 412 mil passageiros, a TAP disse, por meio de seu vice-presidente, Luis da Gama Mor, que esse crescimento se deve essencialmente ao nordeste, que já representa 53,3% do mercado da TAP entre a Europa e o Brasil, à frente do Rio de Janeiro e São Paulo, que representam 46,7% dos passageiros transportados. Além da boa performance alcançada no transporte de passageiros, o peso deste mercado também se faz sentir na receita, já que subiu acima da receita da TAP em termos globais, 8% em 2001, atingindo os 21,2%, o que faz com que o Brasil já represente 16,9% das receitas da companhia.