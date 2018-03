TAP-Air Portugal deve enfrentar greve no dia 21 Os trabalhadores da TAP-Air Portugal que fazem parte das operações de manuseio da companhia planejam uma greve de três horas no dia 21 de março, em protesto contra os planos da companhia aérea portuguesa de privatizar a unidade, segundo informações do jornal Diário de Notícias. Os funcionários temem que os planos de privatização resultem em perdas de postos de trabalho.