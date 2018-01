Tap-Air Portugal fecha 2002 com dívida de US$ 41,1 mi A TAP-Air Portugal encerrou o ano de 2002 com uma dívida de 38 milhões de euros (US$ 41,1 milhões), melhor em relação à meta de 40 milhões de euros (US$ 43,2 milhões) definida no plano de recuperação da companhia e menos da metade de sua dívida em 2001 de 82 milhões de euros, segundo informações do jornal Diário Econômico. A companhia aérea portuguesa pretende continuar reduzindo o seu quadro de pessoal e tomar outras medidas para diminuir o volume de sua dívida em 2003, afirma o jornal.