TAP-Air Portugal perde US$ 32,5 milhões até fevereiro A companhia aérea TAP-Air Portugal teve um prejuízo de 28,5 milhões de euros (US$ 32,5 milhões) nos primeiros dois meses de 2003, um pouco menor do que o prejuízo de 34,9 milhões de euros em igual período do ano passado, segundo informações do jornal Diário Econômico. A TAP-Air, que deverá iniciar seu processo de privatização em 2003, também está planejando registrar um lucro de 12 milhões de euros (US$ 13,7 milhões) em todo o ano, afirma o jornal português.