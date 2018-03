TAP-Air Portugal quer lucrar US$ 16,4 mi em 2003 A companhia aérea TAP-Air Portugal está pretendendo registrar um lucro líquido de 15 milhões de euros (US$ 16,4 milhões) em 2003, segundo informações do jornal Diário Econômico. Esse número fica bem abaixo da meta de 32 milhões de euros (US$ 35,0 milhões) estabelecida no plano de recuperação da empresa, porém melhor do que o prejuízo de 6 milhões de euros verificados em 2002, afirma o jornal português.