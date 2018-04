TAP-Air Portugal tem prejuízo de US$ 64,05 milhões A TAP-Air Portugal teve um prejuízo líquido de 65 milhões de euros (US$ 64,05 milhões) no primeiro semestre de 2002, em relação aos 77 milhões de euros em igual período do ano passado, porém pior em relação às estimativas de um prejuízo de 37,6 milhões de euros (US$ 37,05 milhões), segundo informações do jornal Diário Econômico. O prejuízo operacional aumentou para 32,8 milhões de euros (US$ 32,3 milhões) no primeiro semestre, de 1,6 milhão de euros em 2001. "Em comparação com 2001, o desempenho da TAP no primeiro semestre é influenciado positivamente por uma redução de custos operacionais em aproximadamente 10 milhões de euros (US$ 9,85 milhões), bem como por um bom nível de atividade do transporte aéreo, com um crescimento de receitas de passagens em 20 milhões de euros (US$ 19,7 milhões)", disse a empresa. Fernando Pinto, executivo-chefe da companhia aérea de Portugal, disse que os planos de privatização da empresa não estão ameaçados e que mantém a meta para todo o ano de um prejuízo de 5 milhões de euros (US$ 4,92 milhões), disse o jornal. As informações são da agência Dow Jones.