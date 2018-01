TAP apresenta ao governo proposta sobre a Varig Três ministros - Antonio Palocci, da Fazenda, José Dirceu, da Casa Civil, e José Alencar, da Defesa - recebem ao meio-dia, no Palácio do Planalto, o presidente da empresa Transportes Aéreos Portugueses (TAP), Fernando Pinto. Na reunião, A TAP deve apresentar às autoridades brasileiras um detalhamento da proposta de formação de uma parceria com a Varig que permitiria a superação da crise enfrentada pela companhia aérea brasileira. Participam do encontro também representantes do Departamento de Aviação Civil (DAC) e da Varig. No dia 18 de maio, o diretor do Conselho Administrativo da Varig, David Zylbersztajn, teve reunião reservada com José Alencar e anunciou, depois, que a Varig deveria assinar em duas semanas o contrato definitivo com a TAP. Na ocasião, Zylbersztajn apresentou ao ministro da Defesa um memorando de entendimento assinado com a empresa portuguesa. A expectativa é de que a TAP compre parte das ações da Varig. Segundo um assessor do Palácio do Planalto, o governo espera que o assunto se resolva "rapidamente". Há quem aposte que a reunião seja conclusiva, mas não há informações concretas sobre a forma como se dariam os entendimentos.