TAP e Air Canada podem fazer uma proposta pela Varig, diz jornal A TAP, linhas aéreas portuguesas, e a Air Canada devem fazer uma proposta pela Varig se o juiz brasileiro, Luiz Roberto Ayoub, rejeitar a oferta feita pelos Trabalhadores do Grupo Varig (TGV). A informação é do jornal econômico americano The Deal. Segundo o periódico, a Air Canada não quis comentar o assunto, mas o presidente da TAP, Fernando Pinto, confirmou o interesse na empresa brasileira e quer fazer uma oferta que envolva a Brookfield. A proposta do TGV, de US$ 449 milhões, foi homologada com condições pelo juiz Ayoub. A principal exigência da Justiça fluminense é a comprovação da origem dos recursos. Na quarta-feira, o TGV entregou pela segunda vez esclarecimentos que não foram considerados suficientes pela comissão de juízes que supervisiona a reestruturação da empresa. Com a crise, 13 vôos da Varig foram cancelados na quinta-feira nos aeroportos do Rio de Janeiro. Cinco eram da ponte aérea Rio-São Paulo, com saídas do Aeroporto Santos Dumont, e oito do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Apesar do cancelamento, não foi registrado nenhum tipo de tumulto entre as pessoas que tinham passagens marcadas. No total, 84 vôos já foram cancelados desde sábado.