TAP e Iberia fecham acordo de cooperação A companhia aérea TAP Air Portugal e a espanhola Iberia estabeleceram um acordo de cooperação que entrará em vigor no dia 15 de junho, segundo informou, nesta terça-feira, a TAP. A parceria inclui code share (compartilhamento mútuo de assentos) em 160 vôos diários, além de programas conjuntos de milhagem. As cidades de Madrid e Lisboa, capitais de Espanha e Portugal, passarão a ser ligadas por 10 vôos diários. As duas empresas servirão, também em code share, um conjunto de 21 destinos no total. Com o acordo com a TAP, a Iberia, maior companhia da Espanha, prossegue com o processo de reestruturação iniciado no ano passado. Em 2001, ano dos atentados terroristas, a empresa sofreu com greve de trabalhadores e interrupção dos vôos. Em novembro, ela demitiu 2,45 mil funcionários para cortar despesas. Em abril, a Iberia anunciou a venda da Binter Canarias ? companhia que atua nas Ilhas Canárias - por US$ 46 milhões. No primeiro trimestre deste ano, a Iberia mostrou recuperação: registrou prejuízo de 10 milhões de euros (US$ 8,85 milhões), uma redução significativa perante a perda de 98,8 milhões de euros no mesmo período do ano passado. A Iberia faz parte da aliança internacional Oneworld, que reúne American Airlines e British Airways, entre outros. A TAP, companhia que pertence ao governo português, conseguiu reduzir seus prejuízos no ano passado, mas ainda fechou no vermelho. Isso ainda deve ocorrer em 2002, ano em que pretende reduzir ainda mais as perdas. A empresa é comandada pelo brasileiro Fernando Pinto. A TAP faz parte da aliança internacional Qualiflyer, prejudicada no ano passado com as falências da suíça Swissair e da belga Sabena.