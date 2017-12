Tap faz proposta de fusão à Varig A companhia aérea portuguesa TAP fez uma proposta de fusão à Varig, informou o diário português Jornal de Negócios. Segundo o jornal, que cita como fonte uma pessoa próxima às negociações, o objetivo é criar uma grande empresa de transporte aéreo no Atlântico Sul. A TAP ficaria como principal acionista, com 20% do capital e o controle da gestão da nova companhia. O governo português apóia uma eventual fusão das duas empresas. "Tenho uma grande confiança na equipe de gestão da TAP e tenho acompanhado com interesse a aproximação que tem sido feita com Varig", disse ao jornal o ministro das Obras Públicas e dos Transportes de Portugal, Mário Lino.