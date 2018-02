TAP pára de aceitar passagens da Varig A companhia Transportes Aéreos de Portugal (TAP) anunciou nesta segunda-feira que não aceitará passagens da Varig para transporte em seus vôos a partir de 8 de agosto. O motivo são as dificuldades econômicas da companhia brasileira. "A decisão agora anunciada se deve ao fato de que não está claramente definida e assumida a responsabilidade da nova empresa sobre as passagens antes emitidas, o que está representando à TAP um alto risco financeiro, que se agrava a cada dia", disse a companhia no comunicado. A portuguesa disse que, de "forma excepcional", transportará os passageiros com passagem da Varig que voltarem ao ponto de origem de sua viagem "por meio da emissão de um bilhete da TAP com tarifa especial". A TAP afirmou que continuará negociando com Varig para retomar os acordos comerciais entre as duas companhias, a fim de poder aceitar novamente o endosso de bilhetes.