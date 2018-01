TAP reavalia interesse em comprar participação na Varig A TAP vai reavaliar a sua intenção de adquirir uma posição de 20% do capital social da Varig, informou o Jornal de Negócios, com base numa fonte da companhia aérea portuguesa. Segundo o diário português, esta atitude da TAP é uma resposta à forma como o processo de recuperação da Varig tem sido gerido pela Fundação Ruben Berta, a principal acionista da companhia brasileira. "Os vários mecanismos de poder têm complicado a situação", disse a mesma fonte, dando como exemplo o pré-acordo de venda de 25% da Varig assinado com o Grupo Docas, do empresário brasileiro Nelson Tanure, posteriormente rejeitado pelos credores.