TAP: vôos partindo do Rio, Recife e Salvador A TAP Air Portugal, principal companhia aérea portuguesa, anunciou hoje que aumentará a freqüência de seus vôos entre o Brasil e a Europa a partir de 8 de abril. A companhia passará a oferecer um vôo entre o Rio de Janeiro e Lisboa e também passará a operar sete vôos semanais entre Lisboa e Recife, além de dois vôos por semana entre Lisboa e Salvador. A rota entre São Paulo e Portugal, que hoje conta com cinco vôos por semana, passará a ter vôos diários. No total, serão 25 saídas do Brasil para Portugal. Com isso, a empresa espera consolidar seu crescimento nas operações brasileiras, disse o vice-presidente da TAP, Luiz da Gama Mór.