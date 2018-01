Tarifa aérea sobe mesmo com a queda no preço do querosene A Petrobras anunciou a diminuição do preço do querosene de aviação em 14,4% a partir deste mês e o dólar se estabilizou. Mas as companhias aéreas não se mostram dispostas a baixar as tarifas, especialmente agora, quando chega a alta temporada. Pelo contrário, a Gol confirmou nesta terça-feira aumento de 4,8% nas tarifas, realizado no sábado - não inclui a ponte aérea Rio-São Paulo. Em comunicado, a empresa informou que o reajuste já leva em conta a baixa no querosene. Outras empresas aéreas devem aproveitar este momento para compensar a elevação de despesas nos últimos meses, causada, principalmente, pela variação do dólar, que incide sobre 40% dos custos do setor. A TAM informou, por meio da assessoria, que os aumentos que ocorreram não foram suficientes para recuperar a alta de custos nos últimos dois anos. Segundo a TAM, a companhia não pôde repassar todo o aumento de despesas para o consumidor, que não teria condições de absorvê-los. Agora, a empresa não pensa em reduzir o preço das passagens. A Vasp também informou que alteração nas tarifas está descartada, por enquanto. As empresas aéreas reagiram aos aumentos do querosene e fizeram a Petrobras rever a decisão. O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) calcula que o querosene de aviação tenha subido 137% de janeiro a novembro deste ano. Com a queda de 14,4% em dezembro, o reajuste acumulado do produto ficou em 122%. Em novembro, o Snea entrou com uma representação na Secretaria de Direito Econômico (SDE) contra a Petrobras por aumento "abusivo" do querosene de aviação.