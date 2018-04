Tarifa da Comgás pode sofrer reajuste A recente valorização do dólar levará a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) a conceder um reajuste extraordinário em dezembro à Comgás. Segundo fonte do mercado, a agência deverá autorizar um aumento no gás natural de 20% ainda este ano, para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora. "O próprio Zevi Kann (diretor-técnico de gás natural da Arsesp) admitiu um reajuste de 20%", disse a fonte. Procurada, a Arsesp limitou-se a dizer que avalia a possibilidade de um reajuste extraordinário em dezembro, mas ainda não há definição sobre o tema.