Tarifa de água aumenta e terá impacto no IPCA Os usuários dos serviços da Sabesp que receberem suas contas de água e esgoto a partir de amanhã já perceberão um reajuste médio de 8,28% sobre sua média de consumo. O aumento foi autorizado pelo Governo do Estado no final da semana passada e entra em vigor nesta quarta-feira, 8 de agosto. O aumento, segundo analistas do mercado financeiro, deverá exercer um impacto de 0,05 ponto porcentual na composição do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), utilizado como base para o cálculo da meta de inflação do Governo. A economista Ana Paula Higa, da Itaú Corretora, acredita que o impacto da tarifa de água e esgoto sobre o IPCA será dividido em duas etapas, com parte da contribuição entrando já no mês de agosto e outra em setembro. Ao contrário da Fipe, que trabalha com o critério de caixa ? capta o efeito no orçamento das famílias somente na hora em que o consumidor desembolsa o dinheiro para pagar sua conta ? no IPCA o impacto passa a ser considerado a partir do anúncio do reajuste do preço. A analista Marcela Prada, da Tendências Consultoria Integrada, também prevê um impacto de 0,05 ponto porcentual da nova tarifa de água e esgoto sobre o IPCA. Esta pressão, no entanto, já era esperada pelos analistas. Cálculos preliminares feitos pelo coordenador da Pesquisa de Preços da Fipe, Heron do Carmo, também apontam para um impacto de cerca de 0,05 ponto porcentual na taxa inflação na cidade de São Paulo. Segundo ele, fica difícil afirmar com certeza a dimensão do impacto porque o reajuste não é linear. Para famílias de baixa renda, segundo o economista, é provável que nem haja o aumento.