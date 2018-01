Tarifa de água e esgoto da Sabesp sobe 9% a partir de hoje As tarifas de serviços de abastecimento de água e de coleta de esgotos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) serão reajustadas em 9% a partir de hoje. Segundo a empresa, não foi repassado de uma só vez, o aumento da Cofins/Pasep, o que será feito em duas parcelas - uma este ano e o restante na data do próximo reajuste tarifário. "O percentual não repassado nesta data (1,94%) será acumulado ao percentual de reajuste a ser apurado para o próximo período", informou a Sabesp, em comunicado. O repasse imediato de todas as variações que compõem o base de cálculo do reajuste resultaria em um aumento de 11,12%. "Das despesas fiscais, em particular, a Cofins/Pasep aumentou em 86,15%", acrescenta o comunicado. A variação do IPCA referente ao período agosto de 2004 e julho de 2005, utilizado para reajuste das despesas administráveis, foi de 6,57%. Os custos não administráveis tiveram um aumento de 35,34% no mesmo período, de acordo com a Sabesp.