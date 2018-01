Tarifa de celular pode cair com a Banda C As tarifas de telefonia celular podem cair entre 15% e 20% com a entrada da operadora da banda C. A previsão é do vice-presidente de Negócios e Rede da Telesp Celular, Gilson Rondinelli Filho, ao analisar o mercado de telefonia móvel do País. Segundo Rondinelli, as empresas vão oferecer novos serviços, como, por exemplo, a Internet através do celular, para manter os atuais níveis de receitas. A Telesp Celular, segundo o executivo, tem planos de chegar a 500 mil clientes até o fim deste ano. Ontem, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) começou as reuniões de avaliação do desempenho das operadoras de telefonia celular das bandas A e B. Até o fim do mês, os técnicos da Superintendência de Serviços Privados da Anatel vão analisar nove indicadores de qualidade das 42 empresas de telefonia celular. A Telesp foi a primeira empresa a passar pelo crivo da agência reguladora. Segundo Rondinelli, as metas propostas a serem atingidas em junho de 2001 já estão sendo cumpridas desde o mês passado. Telesp e Tess serão avaliadas pelo consumidor Hoje, o sistema pré-pago concentra a maior quantidade de usuários. Ele explicou que a Telesp oferece o Baby e o Pag e Fale, planos pagos antecipadamente pelos clientes. O executivo informou que a Anatel fará uma pesquisa de opinião junto aos usuários para saber se a população está satisfeita com os serviços. O conselheiro Luiz Tito Cerasoli disse que os resultados serão conhecidos em outubro. A Tess, operadora da banda B no interior paulista, também foi avaliada pelos técnicos da Anatel. Dos nove indicadores, a empresa só não cumpriu o item que corresponde ao atendimento nas lojas. O vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Tess, Paulo Roberto da Costa Lima, assegurou que a empresa irá ampliar a quantidade de lojas no interior do Estado. Hoje, a Tess está em 66% dos municípios do interior de São Paulo. Segundo Paulo Roberto, mesmo com os problemas, a operadora está expandindo os seus serviços em sua área de atuação.