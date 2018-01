Tarifa de energia aumenta em 7 estados A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou o índice de reajuste anual nas tarifas de energia de sete distribuidoras e três geradoras de energia elétrica. Os reajustes passam a valer a partir da próxima segunda-feira. Segundo a Aneel, a pedidos das geradoras Furnas, Chesf e Eletronorte, os reajustes dessas geradoras e das distribuidoras supridas por essa energia serão parcelados em duas vezes, 50% agora e 50% a partir de fevereiro. As distribuidoras e os reajustes de segunda-feira e fevereiro são os seguintes: 1- Ceal (Alagoas): 8,11% e 2,17%; 2- Celpa (Pará) 16,11% e 1,86%; 3- Cemar (Maranhão) 8,81% e 2,10%; 4- Cepisa (Piauí) 8,54% e 2,22%; 5- Saelpa (Paraíba) 9,19% e 2,81%; 6- Escelsa (Espírito Santo) 16,04% e 1,78%; 7- CEB (Distrito Federal) 17,20% e 1,74%. Os reajustes para as geradoras na primeira e segunda parcelas serão os seguintes: 1- Furnas 15,04% e 6,65%; 2- Chesf 9,84% e 6,38%; 3- Eletronorte 11,29% e 5,98%. Segundo a Aneel, os aumentos refletem a variação dos custos sobre os quais incide o IGP-M de 14,46%. Esses reajustes, com índices próximos do divulgado hoje, foram anunciados integralmente no dia 10 de agosto pela Aneel e suspensos no dia seguinte.