Tarifa de energia da Eletropaulo sobe quase 18% A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou hoje um reajuste médio 17,91% nas tarifas da Eletropaulo, que entra em vigor neste domingo. A Eletropaulo fornece energia para 5,1 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da Grande São Paulo, incluindo a capital. Do reajuste total, 7,4 pontos porcentuais se referem ao repasse para as tarifas da variação cambial da energia que é comprada em dólar. Segundo a Aneel, o reajuste médio poderá chegar a 18,62%, quando a distribuidora resolver a inadimplência de uma das geradoras, a Cesp, que fornece energia para a Eletropaulo com o pagamento de alguns encargos do setor elétrico, como as Contas de Consumo de Combustíveis (CCC) e de Desenvolvimento Energético (CDE). Os consumidores residenciais e comerciais que recebem energia em baixa tensão terão aumento de 14,69% e para as empresas abastecidas em alta tensão o reajuste será de 24,03%.