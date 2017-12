Tarifa de energia da indústria vai aumentar, avisa a Eletrobrás O governo vai reajustar as tarifas de energia elétrica apenas do setor industrial, informou o presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli Rosa. Segundo ele, "está totalmente afastada" a possibilidade de novos reajustes para os consumires residenciais. Ele considera que "alguns segmentos" da indústria estão com preços de energia elétrica "muito defasados", entre eles "os eletrointensivos", citando como exemplo a indústria de alumínio. Segundo Pinguelli, os três grupos técnicos constituídos pelo governo para estudar soluções para o setor elétrico apresentarão os trabalhos nesta quarta-feira, em reunião no Centro de Estudos do Setor Elétrico (Cepel). Na quinta-feira haverá reunião dos presidentes das estatais do setor (Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletronuclear) para continuar a discussão. Na próxima semana o grupo Eletrobrás apresentará as sugestões à ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff.