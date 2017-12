Tarifa de energia é reajustada no Tocantins A diretoria da Agência Nacional de Energia elétrica (Aneel) autorizou nesta segunda-feira um reajuste médio de 16,81% nas tarifas de energia da Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins (Celtins), que entrará em vigor na próxima terça-feira. Os clientes residenciais terão reajuste de 10,55% em suas tarifas, enquanto as indústrias pagarão 17,15% a mais pela energia. O superintendente interno de Regulação Econômica da Aneel, Eduardo Alencastro, explicou que o elevado porcentual do reajuste da Celtins sofreu forte influência do parcelamento do reajuste de 30% dado à empresa em 2004, por ocasião da revisão tarifária periódica. Como o índice era muito elevado, foi parcelado, e parte dele será agora incorporado às tarifas que entram em vigor amanhã. A Celtins fornece energia elétrica a 326.742 unidades de consumo em 139 municípios, incluindo a capital do Tocantins, Palmas.