Tarifa de energia elétrica sobe em 4 Estados A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu, nesta quinta-feira, que quatro distribuidoras de energia elétrica deverão reajustar suas tarifas a partir do dia 8. Juntas, essas companhias fornecem energia para 10,66 milhões de unidades consumidoras, em municípios de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A mineira Cemig poderá reajustar as tarifas em 5,16% para os cliente de baixa tensão, que são os residenciais, e 11,31% para alta tensão, que inclui os clientes industriais. Já para a paulista CPFL foi permitido um aumento de 0,6% e 13,65%, respectivamente. A Cemat, do Mato Grosso, terá que reduzir a tarifa dos consumidores residenciais em 5,64%, mas poderá aumentá-la para os industriais, em 4,45%. Já a Enersul, que atende o Mato Grosso do Sul, terá direito a aumentos de 9,3% e 13,15%, respectivamente.