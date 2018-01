Tarifa de energia fica mais cara em 4 Estados do Nordeste A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou hoje o reajuste das tarifas de quatro distribuidoras de energia elétrica do Nordeste. A partir desta quinta-feira, as tarifas da Cepisa, do Piauí, estarão 26,13% mais caras; as da CEAL, de Alagoas, 27,17%; as da Cemar, do Maranhão, 27,39%; e as da Saelpa, da Paraíba, em 33,40%.