Tarifa de energia no Brasil é a 14ª mais alta entre 28 países

BRASÍLIA - A tarifa de energia do consumidor residencial no País é a 14.ª mais alta em ranking que compara o Brasil com os 28 países-membros da Agência Internacional de Energia (AIE), de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). O custo da energia atingiu a média de US$ 180 por MWh.

O preço da energia no Brasil é menor que o da Dinamarca, Itália, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Japão, Áustria, Austrália, Suíça, Holanda, Luxemburgo e França, mas ganha da Eslovênia, Eslováquia, Suécia, Finlândia e Polônia.

Em relação à carga tributária que incide sobre a conta de luz residencial, o Brasil fica em segundo lugar. O peso dos impostos e encargos na tarifa é de 40%, igual ao da Itália e menor apenas que o da Dinamarca, que atingiu o patamar de 58%. A carga tributária é maior que a de países como Suécia (39%), Áustria e Noruega (38%), Finlândia e França (34%), Bélgica e Eslovênia (31%).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em maio, a tarifa média do consumidor residencial no País estava em R$ 473 por MWh, segundo a Abradee. Entre as regiões, a mais alta era aplicada no Sudeste, de R$ 488 por MWh; seguida por Sul, R$ 473; Centro-Oeste, R$ 465 por MWh; Norte, R$ 460 por MWh; e Nordeste, R$ 437 por MWh.

De acordo com o presidente da Abradee, Nelson Leite, um dos fatores que explicam a média mais baixa no Norte e Nordeste é o fato de que, nessas regiões, há uma grande quantidade de pessoas beneficiadas pelo programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que proporciona descontos para consumidores de baixa renda.

No Nordeste, a conta de luz da baixa renda fica em R$ 400 por MWh, e no Norte, R$ 438 por MWh. A participação dos consumidores de baixa renda é de 8% do total no Nordeste; 5% no Norte; 2% no Sudeste e no Sul; e 1% no Centro-Oeste.

A tarifa de energia da indústria no Brasil é hoje a sétima mais alta na comparação com os 28 países-membros da AIE. Em dólar, a tarifa média da indústria brasileira é de US$ 119 MWh. A tarifa no País perde para a de países como Itália, Japão, Irlanda, Eslováquia, Portugal e Suíça, e ficou mais alta que a de Chile, Turquia, França, Áustria, Bélgica e Hungria. Dessa tarifa, 7% são impostos.

Com base em dados do IPCA, a Abradee informou que a tarifa de energia elétrica residencial acumula alta de 775% de janeiro de 1994 a maio de 2016, considerando a bandeira vermelha. Atualmente, vigora a bandeira verde.

O porcentual é menor que o do salário mínimo, gás de cozinha, aluguel e transporte público. No período, a conta de luz subiu mais que a variação de plano de saúde, comunicação, serviços pessoais, alimentação fora do domicílio e gasolina.