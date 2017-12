Tarifa de energia só cairá em 2005 com novo modelo O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), Maurício Tolmasquim, disse hoje que a redução de tarifas provocada pelo novo modelo para o setor elétrico só chegará ao consumidor a partir de 2005. ?Em 2005 o volume de energia do pool será maior. Aí vai dar para o consumidor sentir o efeito?, disse, após palestra na Coppe/UFRJ. O pool será formado, em um primeiro momento, pela energia dos contratos iniciais do setor. Em 2005, 75% da energia dos contratos estará liberada e grande parte desse volume será vendida pelo pool. O preço das tarifas será calculado com base na energia barata das antigas hidrelétricas e a energia mais cara dos novos projetos de geração. A apresentação na Coppe foi o primeiro debate público do modelo e recebeu muitas ressalvas. Uma delas é proposta de licitação das usinas antigas após o fim da concessão. O modelo prevê que, ao fim da concessão de uma usina, ela seja licitada novamente para forçar um redução no preço da tarifa ? já que todas as novas licitações serão vencidas por quem apresentar a menor tarifa. Segundo os presidentes da Cemig, Flávio Decat, e de Furnas, José Pedro Rodrigues, a nova venda das usinas pode representar a privatização delas. ?Quando vencer a concessão de Três Marias (usina de Furnas), por exemplo, pode vir uma empresa privada e comprá-la. Isso é privatização?, disse. Tolmasquim disse que ainda não havia atentado para o fato e vai estudar a proposta para conferir se há mesmo essa brecha. ?Se houver, vamos rever?, disse. ?Em nenhum momento passou pela cabeça deste governo privatizar nenhuma geradora?.