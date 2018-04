Tarifa de energia sobe 14,21% em São Paulo e Mato Grosso do Sul A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou hoje um reajuste de 14,21% para as tarifas de energia da Elektro Eletricidade e Serviços, do Estado de São Paulo. O reajuste passa a valer a partir desta terça-feira. A empresa atende a 1,716 milhão de unidades consumidoras em 231 municípios de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Segundo a Aneel, a empresa havia solicitado um reajuste de 20,28%. Ao calcular o reajuste, a agência levou em conta a variação dos custos que a empresa teve nos últimos 12 meses, incluíndo os custos não gerenciáveis, como a energia comprada de geradoras, a Conta de Consumo de Combustível (CCC), a Reserva Global de Reversão (RGR), a taxa de fiscalização e os encargos de transmissão. Sobre os custos não gerenciáveis incide o IGP-M calculado pela FGV.