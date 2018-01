Tarifa de energia sobe em média 7,8% no Paraná A partir de amanhã, sexta-feira, consumidores de 393 municípios paranaenses - cerca de 3,2 milhões de pessoas - terão um reajuste médio de 7,8% em suas contas de luz. O aumento foi concedido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) à Companhia Paranaense de Energia (Copel). Os porcentuais irão variar de acordo com as classes de consumo, que são as de baixa tensão(residências) e as de alta tensão (indústrias).