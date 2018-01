Tarifa de exportação de petróleo na Rússia chegará a US$ 186 A nova tarifa da exportação do petróleo russo, que valerá a partir de 1º de abril, pode superar os US$ 186 por tonelada do produto, anunciou neste domingo o Departamento Alfandegário do Ministério de Finanças da Rússia. A nova taxa será a máxima, já que a mais alta tarifa anterior era de US$ 179,6 por tonelada e esteve vigente entre 1º de dezembro de 2005 e 31 de janeiro passado, disse à agência "Interfax" Alexandr Sakóvich, chefe adjunto do citado departamento. A atual tarifa de exportação, vigente desde 1º de fevereiro, é de US$ 160,8 por tonelada do petróleo russo da marca Urals. O Governo russo revisa a cada dois meses o valor da tarifa de exportação de petróleo com base na oscilação dos preços deste produto no mercado mundial, que no período atual estão em torno dos US$ 58,23 por barril do hidrocarboneto russo. Segundo Sakóvich, caso o preço seja inferior aos US$ 50 por barril, as taxas da tarifa se situariam em US$ 185, e chegariam a cerca de US$ 187 se o preço do petróleo for superior aos US$ 60 por barril. "As duas variantes são pouco prováveis, o que permite supor que o montante da nova tarifa seria de entre US$ 186,3 e US$ 186,4 por tonelada" do petróleo russo, explicou Sakóvich.