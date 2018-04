Tarifa de importação de têxteis sobe para 35% O ministro da Fazenda, Guido Mantega, confirmou nesta quarta-feira, 25, que a Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou a elevação da tarifa de importação de têxteis, confecções e calçados para 35% - teto permitido no Brasil para produtos industrializados. A decisão da Camex responde, segundo Mantega, a um cenário de excessivo aumento da importação desses produtos, que vinha prejudicando substancialmente os produtores nacionais. O ministro frisou que a elevação da tarifa para 35% é uma medida "circunstancial" e que os setores brasileiros beneficiados não deixam de ser competitivos. Mantega ressaltou que esses setores vinham concorrendo com itens provenientes de países asiáticos onde o câmbio não é flutuante e onde não há relações de trabalho regulamentadas. A um repórter que perguntou se ele estava se referindo à China, o ministro limitou-se a responder: "Você é quem está dizendo." Segundo Mantega, a Camex preferiu adotar o aumento da tarifa para esses setores, em vez de medidas de defesa comercial, porque se trata de uma alternativa mais rápida. Ele explicou que a adoção de medida antidumping demoraria cerca de um ano para ser aplicada, o que poderia ser fatal para as indústrias desses setores. O secretário executivo da Camex, Mário Mugnaini, confirmou que Câmara decidiu aumentar a tarifa. Ele informou, no entanto, que a medida somente será aplicada depois da reunião de cúpula do Mercosul, em junho. No caso de confecções, 315 itens terão elevação de tarifa. Matéria alterada às 15h07 para acréscimo de informações