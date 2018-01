Tarifa de luz sobe em cinco estados As tarifas de energia da distribuidora Elektro, que atende 223 municípios de São Paulo e cinco em Mato Grosso do Sul, serão reajustadas nesta sexta-feira em 16,55% para os consumidores residenciais e comerciais e 24,02% para os grandes consumidores. Também foram anunciados nesta quinta-feira, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), reajustes médios de 19,73% para a Cemar (Maranhão); de 17,06% para a Cepisa (Piauí); de 15,72% para a Ceal (Alagoas) e de 10,99% para a Saelpa (Paraíba). Os reajustes anuais, como esses, são calculados com base na variação de custos das empresas, sendo que parte deles é corrigida automaticamente pela variação do IGP-M. A cada quatro anos é feita a revisão tarifária, para verificar se os reajustes anuais levaram a uma tarifa inferior à necessária ou se elas foram corrigidas excessivamente, cabendo uma redução em benefício do consumidor.