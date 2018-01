Tarifa de ônibus pressiona inflação em São Paulo A inflação do município de São Paulo, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), apurado pela Fipe, foi de 0,38% na segunda quadrissemana de março, acima do registrado na primeira prévia do mês, quando o índice foi de 0,30%. O aumento do preços das passagens de ônibus na capital provocou a elevação do item Transportes, que registrou a maior alta do período (1,92%). O item Habitação subiu 0,28%, abaixo do porcentual registrado na primeira quadrissemana, quando a alta foi de 0,39%, e os alimentos subiram 0,16% no período, menor na comparação com a primeira prévia de março, quando o grupo avançou 0,19%. Já o grupo Educação registrou variação um pouco maior na comparação com a pesquisa divulgada semana passada, de 0,14% no período pesquisado, ante aumento de 0,09%. Despesas Pessoais teve a queda de preços mais acentuada na comparação entre os dois períodos. Na primeira prévia do mês, o item teve baixa de 0,36%, mas a pesquisa divulgada esta manhã apontou queda de 0,40%.