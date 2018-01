Tarifa de táxi pode sofrer reajuste de 25% em SP Quem costuma pegar táxis pode ir se preparando: é possível que até o final da semana haja aumento das tarifas na capital. O Sindicato dos Taxistas Autônomos está reivindicando um reajuste de 25% nos valores da tabela. O último aumento para a categoria foi há dois anos. Hoje, ao entrar em um táxi, o passageiro paga R$ 3,20 de bandeirada. Para cada quilômetro percorrido, é mais R$ 1,02. Caso o veículo esteja em velocidade inferior a 20 km/h (possivelmente por causa do trânsito), o valor a ser pago é de R$ 25 cada hora. Em uma reunião com o secretário de Transportes, Carlos Alberto Zarattini, na sexta-feira da semana passada, o presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos, Natalício Bezerra, discutiu a questão do reajuste de tarifas e expôs outras reivindicações dos taxistas. O prazo dado por Zarattini para dar uma resposta vai até o final desta semana. Segundo a assessoria do secretário, ele colocou a questão à prefeita Marta Suplicy, que considerou o reajuste pedido muito alto. A assessoria ainda afirmou que está sendo feito um estudo de um valor viável.