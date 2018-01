Tarifa de telefone fixo para celular sobe 6,99% O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Pedro Jaime Ziller, anunciou hoje um reajuste de 6,99% nas tarifas das ligações de um telefone fixo para telefone celular que entrará em vigor provavelmente na quarta-feira que vem. Isto porque, depois de publicada no Diário Oficial, as empresas terão de divulgá-lo durante dois dias consecutivos, em jornais de grande circulação das regiões em que atuam. "Foi uma boa negociação e um bom resultado para o povo", disse Ziller. Ele negou que tenha havido interferência ou atrito com o Ministério da Fazenda, durante as negociações dos últimos dias com as empresas do setor para definir o reajuste. Segundo ele, toda negociação foi feita entre a Anatel e as operadoras, e o Ministério da Fazenda foi notificado hoje.