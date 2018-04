Tarifa dos EUA sobre produto brasileiro está acima da média O Brasil pouco se beneficia da liberalização comercial dos Estados Unidos, país no topo da lista das economias mais abertas do mundo. Um levantamento realizado pela embaixada brasileira em Washington mostra que os 20 principais produtos exportados pelo Brasil são penalizados por um tarifa média equivalente a 39,1% quando entram nos Estados Unidos. Na mão contrária, sobre os 20 principais produtos norte-americanos, incide no Brasil uma tarifa média de 12,9%. Na média geral, os Estados Unidos adotam uma média tarifária entre 4% e 5%, o que dá ao país uma grande capacidade importadora. No ano passado, os EUA registraram um déficit comercial acima de US$ 400 bilhões. O Brasil tradicionalmente figura entre os raros países com os quais os EUA registram superávit comercial. Segundo o estudo, assinado pelo embaixador Rubens Barbosa, há "lamentavelmente" uma grande coincidência entre os segmentos mais protegidos e subsidiados da economia norte-americana e o perfil exportador do Brasil, prejudicando os interesses dos produtores eficientes.