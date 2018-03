Tarifa econômica do trem-bala poderá ser de R$ 288

No leilão para a licitação da concessão para a operação do trem-bala Campinas-São Paulo-Rio de Janeiro, o valor máximo da tarifa por quilômetro na classe econômica deverá ser de R$ 0,60. Isto significa que, para vencer a disputa, as empresas interessadas terão de oferecer tarifas inferiores a essa uma vez que um dos critérios para arrematar a concessão é o de menor tarifa. O outro critério para a escolha do operador do serviço será o de quem demandar menor financiamento público para viabilizar o projeto. Considerando o valor teto da tarifa econômica, uma viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro no trem de alta velocidade custaria em torno de R$ 288.

O preço teto da tarifa consta de resolução do Conselho Nacional de Desestatização (CND) publicada no Diário Oficial de hoje. A resolução traz outras regras para a futura operação do trem como, por exemplo, a determinação para que no mínimo 60% dos assentos disponíveis em cada composição do trem-bala terão de ser da classe econômica. Na classe executiva, o preço da passagem não poderá superar em mais de 75% o que é cobrado na classe econômica.