Tarifa mais cara após acordo TAM e Transbrasil O passageiro da ponte aérea Rio/SP vai pagar mais caro depois do acordo comercial entre a TAM e a Transbrasil. O aumento foi de 20,16% em relação à tarifa que a Transbrasil cobrava, de R$ 119,00, e de 62,5% se for considerada a promoção que a empresa fez em abril. As tarifas que estão em vigor são R$ 286,00 ida e volta, fora taxa de embarque (R$ 14,40). Só ida (ou volta), R$ 143,00, mais taxa de R$ 7,20. Quem viajou pela Transbrasil no mês passado pagou o preço promocional de R$ 176,00 (ida e volta) ou R$ 88,00 (só um trecho). Antes da promoção, a passagem ida e volta custava R$ 238,00 (ida e volta) ou R$ 119,00 só um trecho.