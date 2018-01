Tarifa telefônica está mais cara com a nova alíquota de PIS/Pasep Já foram iniciados os reajustes das tarifas telefônicas em consequência do aumento das alíquotas do PIS/Pasep, que subiram de 0,65% para 1,65% no setor de serviços. Os novos limites estão valendo desde domingo. Os primeiros reajustes autorizados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foram publicados nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, sendo de 1,49% para a BCP, que opera telefonia móvel em São Paulo. Para a BSE, que atua no Nordeste, o aumento foi de 1,40% nos Estados onde o ICMS é de 25% e de 1,51% onde o ICMS é de 28%. Na telefonia fixa, a primeira a ter o reajuste autorizado foi a Sercomtel, que atua em Londrina (PR) e teve o teto tarifário elevado em 1,49%. As demais operadoras deverão apresentar os pedidos nos próximos dias. Apesar da autorização da Anatel, a BCP decidiu reajustar apenas a assinatura mensal, que subiu de R$ 48,47 para R$ 49,15, e os interurbanos na área, que passaram de R$ 0,8773 para R$ 0,88 o minuto. O aumento da alíquota do PIS foi fixado pela Medida Provisória 66, editada em 29 de agosto. O objetivo da medida foi reduzir a tributação sobre as exportações, mas a mudança acabou onerando o setor de serviços. Na semana passada, um acordo entre os líderes partidários na Câmara retirou a mudança de alíquota, mas o governo reagiu e insistirá em restabelecer a medida no texto, que deverá ser votado pelos deputados na quarta-feira.