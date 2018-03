Tarifas aéreas podem subir com alta do querosene O aumento de 24,4% no preço do querosene de aviação, anunciado pela Petrobras no dia 1º de março, poderá provocar novo aumento nas tarifas aéreas nos próximos dias, segundo fontes do setor. Oficialmente, as empresas TAM, Vasp, Varig e Gol informaram que ainda vão estudar o impacto do aumento sobre os custos e não confirmam alteração nos preços. No entanto, elas devem repassar pelo menos parte da elevação dos custos para o consumidor. Num primeiro momento, as empresas devem cancelar as promoções que estão em vigor. O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) calcula que o querosene de aviação tenha subido 28,3% de janeiro a março deste ano, quase quatro vezes mais do que nos primeiros três meses do ano passado. No mesmo período em 2002, a variação do produto foi de 7,7%. Segundo o Snea, o combustível responde por 35% dos custos das companhias aéreas, em média. A Petrobras justificou o aumento do querosene pela pressão do preço do barril do petróleo, que está em alta no mercado internacional por causa da proximidade da guerra do Iraque. O reajuste acumulado do querosene foi de 122% no ano passado. Em novembro, o Snea entrou com uma representação na Secretaria de Direito Econômico (SDE) contra a Petrobras por aumento "abusivo" do querosene de aviação. Segundo o sindicato, a SDE não divulgou o resultado da análise. Em dezembro, a Petrobras decidiu baixar em 14,4% o preço do querosene, para aumentar novamente agora.