Tarifas bancárias têm diferença de até 504% A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, realizou um levantamento de tarifas bancárias, em que foram comparados 19 produtos e serviços entre os 13 bancos pesquisados. Pela pesquisa, a maior diferença encontrada entre os valores cobrados por instituições distintas foi de 504,44% (R$ 45,40 em valor absoluto) na renovação do cadastro da conta especial. A menor tarifa cobrada foi de R$ 9,00, pertencente ao Banco do Brasil, e maior de R$ 54,40, do Banco Real. Já o Banco Itaú isenta o consumidor do pagamento dessa tarifa para operações até R$ 20 mil. Acima desse valor o banco cobra R$ 15,00 por cadastro. Os dados apurados também foram comparados com a pesquisa anterior, realizada em setembro do ano passado. Nessa comparação, foram constatados 61 aumentos, oito reduções, quatro mudanças no critério de cobrança sem alteração de valor, quatro novas cobranças, dois casos em que o banco deixou de cobrar pelo produto ou serviço e três aumentos com alteração no critério de cobrança. Veja as alterações por instituição: Banespa: o cheque administrativo/ordem de pagamento passou de R$ 18,00 para R$ 19,99; o cheque devolvido (tarifa + taxa Banco Central de R$ 0,35) passou de R$ 8,35 para R$ 8,85 e o depósito em cheques, que apresentava isenção de cobrança, passou para R$ 0,50. Bradesco: o talão de cheques (20 folhas, primeiro e segundo no mês) passou de R$ 5,80 para R$ 6,00; a folha de cheque TB passou de R$ 0,20 para R$ 0,35; a reemissão do cartão magnético (perda/roubo/quebra) das contas comum e especial passou de R$ 4,50 para R$ 5,20; o cheque avulso passou de R$ 2,60 para R$ 2,90; o cheque administrativo/ordem de pagamento passou de R$ 14,00 para R$ 20,00; o cheque devolvido (tarifa + taxa Bacen de R$ 0,35) foi de R$ 6,35 para R$ 7,95; o cheque sustado (perda/roubo) passou de R$ 4,90 para R$ 6,50 por ocorrência; o segundo extrato no terminal em sete dias passou de R$ 1,20 para R$ 1,30; o extrato via fax foi de R$ 0,70 para R$ 1,30; os docs "C" e "D" passaram de R$ 9,00 para R$ 9,80 e a tarifa de exclusão do CCF (tarifa + taxa Bacen de R$ 6,82) foi de R$ 21,62 para R$ 23,22. CEF: a remessa domiciliar (postagem) passou de R$ 4,50 a ter isenção de cobrança, da mesma forma que o saque no Banco 24 horas, que custava R$ 1,00 em setembro de 2001 e não é mais cobrado. BBV: o saque no banco 24 horas passou de R$ 1,80 para R$ 3,00. Itaú: a manutenção das contas comum e especial (mensal) passou de R$ 3,00 para R$ 4,50; a emissão/abertura do cartão magnético das contas comum e especial passou de R$ 5,30 para R$ 8,00; a reemisão do cartão magnético (perda/roubo/quebra) das contas comum e especial passou de R$ 5,30 para R$ 8,00; a manutenção (valor anual) do cartão magnético das contas comum e especial passou de R$ 21,20 para R$ 32,00; o cheque devolvido (tarifa + taxa Bacen de R$ 0,35) passou de R$ 8,85 para R$ 9,85; a folha de cheque sustado (perda/roubo) passou de R$ 5,00 para R$ 6,00, os depósitos em cheque passaram de R$ 0,75 para R$ 0,90 e os docs "C" e "D" passaram de R$ 8,65 para R$ 10,00. Além da tarifa cobrada pela utilização da folha de cheque, compensação, o banco passou a cobrar R$ 0,25 pela compensação de cheques Itaú com valores iguais ou inferiores a R$ 25,00). Santander: o cadastro na abertura das contas comum e especial passou de R$ 17,50 para R$ 18,00; a renovação do cadastro das contas comum e especial (anual) passou de R$ 35,00 para R$ 36,00; a manutenção das contas comum e especial (mensal) passou de R$ 5,00 para R$ 5,50; o cheque devolvido (tarifa + taxa Bacen de R$ 0,35) passou de R$ 10,50 para R$ 11,50; o cheque sustado (perda/roubo) foi de R$ 6,20 para R$ 10,00 (em setembro verificou-se que a cobrança era feita por folha, na presente pesquisa passou a ser cobrada por evento: ocorrência/dia); o extrato no terminal (segundo em sete dias) passou de R$ 1,30 para R$ 2,74; o saque no terminal tinha isenção de cobrança e passou a ser cobrado a R$ 2,00 e o saque no banco 24 horas passou de R$ 1,25 para R$ 2,50. Nossa Caixa: o primeiro e o segundo talões de cheques com vinte folhas no mês, que tinham isenção de cobrança passaram a custar R$ 5,00; a folha do cheque TB custava R$ 0,20 e passou para R$ 0,25; o pagamento em espécie no caixa/compensação de cheques que custava R$ 0,50 nas duas pesquisas teve alterado o critério de cobrança, ou seja, não existe mais a opção de isenção de cobrança e o banco cobra R$ 0,50 pelo pagamento em espécie no caixa ou compensação de cheque igual ou inferior a R$ 10,00 e se for superior cobra R$ 0,25; o extrato via fax passou de R$ 1,20 para R$ 1,00 e o saque no banco 24 horas passou de R$ 0,90 para R$ 1,50. Real: a manutenção de contas comum e especial (mensal) passou de R$ 5,00 para R$ 4,50; o pagamento em cheque em espécie no caixa apresentou mudança de critério de cobrança, já que o banco passou a cobrar a partir do quinto saque no mês (dinheiro ou cheque da própria agência do emitente), a tarifa é de R$ 1,00; o depósito em cheques passou de R$ 0,25 para R$ 0,75 (cobrado a partir do sexto depósito no mês); a compensação de cheques também teve mudança na forma de cobrança, embora a tarifa permaneça a mesma (R$ 0,75). Além da tarifa de compensação era cobrada tarifa de R$ 0,20 por cheque inferior a R$ 10,00. Na atual pesquisa o banco cobra a tarifa de R$ 0,25 por cheque inferior a R$ 20,00. Da mesma forma outros dois itens tiveram alteração no critério de cobrança: o saque no terminal que custava R$ 0,75 em março passou a ser cobrado a R$ 0,75 a partir do quinto saque no mês e o saque com cartão no caixa (funcionário) passou de R$ 0,75 para R$ 1,00, a partir do quinto saque no mês. Unibanco: a renovação do cadastro das contas correntes comum e especial (anual) passou de R$ 15,00 para R$ 16,00; a manutenção da conta comum (mensal) passou de R$ 3,00 para R$ 4,00; a manutenção da conta especial (mensal) passou de R$ 4,00 para R$ 5,00; os itens contratação do cheque especial e renovação do cheque especial (trimestral) passaram de R$ 13,00 para R$ 15,40, cada um; a reemissão (perda/roubo/quebra) do cartão magnético nas contas comum e especial passou de R$ 4,40 para R$ 4,70; o cheque administrativo/ordem de pagamento passou de R$ 18,00 para R$ 19,50; o cheque devolvido (tarifa + taxa Bacen R$ 0,35) passou de R$ 10,50 para R$ 10,65; o cheque sustado (perda/roubo) passou de R$ 5,00 para R$ 6,20, por solicitação; o segundo extrato no terminal em sete dias passou de R$ 0,90 para R$ 1,10; o extrato via fax passou de R$ 0,80 para R$ 0,90; o saque no banco 24 horas passou de R$ 1,30 para R$ 1,65; a ordem de pagamento de outra praça passou de R$ 14,00 para R$ 17,00; o doc "D" foi de R$ 7,00 para R$ 10,00 e a exclusão do CCF (tarifa + taxa Bacen de R$ 6,82) passou de R$ 19,00 para R$ 23,82. Além da tarifa cobrada pela folha utilizada de cheque (compensação), o banco passou a cobrar R$ 0,50 por cheque emitido igual ou inferior a R$ 20,00. BCN: o primeiro e o segundo talão de cheques com 20 folhas no mês passou de R$ 5,80 a R$ 6,00; a folha do cheque TB passou de R$ 0,29 para R$ 0,30; a reemissão (perda/roubo/quebra) do cartão magnético das contas comum e especial foi reduzida de R$ 5,42 para R$ 5,19; a manutenção (valor anual) do cartão magnético das contas comum e especial passou de R$ 36,00 para R$ 34,92; o cheque administrativo/ordem de pagamento foi de R$ 17,99 para R$ 19,00; o cheque devolvido (tarifa + taxa Bacen de R$ 0,35) passou de R$ 9,44 para R$ 10,15; o saque no banco 24 horas passou de R$ 1,39 para R$ 1,79 e a exclusão do CCF (tarifa + taxa Bacen R$ 6,82) passou de R$ 21,76 para R$ 16,40. Pacotes de serviços pode compensar Os bancos continuam oferecendo pacotes de produtos ou serviços, debitados mensalmente onde é oferecida ao cliente uma quantidade fixa de operações a realizar no mês. O consumidor deverá pesquisar e comparar, de acordo com sua necessidade e freqüência de utilização de itens, para optar pela forma mais vantajosa. Os técnicos do Procon-SP alertam o consumidor que, de acordo com a Resolução 2.303 do Banco Central, fica a critério do correntista a opção pela isenção de pagamento do cartão magnético ou de um talonário de cheques por mês, que deve conter pelo menos dez folhas. A tabela de tarifas bancárias deve estar afixada com 30 dias de antecedência da data de vigência, em local visível e de fácil acesso na agência. Caso a instituição financeira não cumpra o disposto nessas resoluções, o consumidor deve denunciar o fato ao Procon e ao Banco Central para que sejam tomadas as providências.